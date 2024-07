Vorfall in Halle Jugendliche in Straßenbahn von Mann belästigt

Eine Jugendliche ist in einer Straßenbahn in Halle-Ammendorf von einem Mann belästigt worden. Fahrgäste hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Jugendliche in Straßenbahn von Mann belästigt

Vorfall in Halle

In Halle-Ammendorf ist eine Jugendliche in einer Straßenbahn von einem Mann belästigt worden.

Halle (Saale)/DUR. - Eine Jugendliche ist am Mittwoch gegen 12 Uhr in einer Straßenbahn in Halle-Ammendorf von einem Mann belästigt worden. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Wie der Mann das Mädchen belästigt hat, wollte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Den Angaben zufolge hielten Fahrgäste den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten hätten den Beschuldigten gestellt und strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, hieß es.