Auf dem Marktplatz in Halle ist es am Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 34-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Streit IN HALLE eskaliert

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Dienstagabend bei einem Streit auf dem Marktplatz in Halle schwer verletzt worden.

Halle (Saale)/DUR. - Bei einem Streit am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr auf dem Marktplatz in Halle ist ein 34 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und einem 30 Jahre alten Mann. Dann habe der 30-Jährige auf den 34-Jährigen eingeschlagen. Laut Polizei hat ein Zeuge versucht, einzugreifen, doch der Beschuldigte ließ nicht von dem 34 Jahre alten Mann ab.

Erst nach Eintreffen der Polizei sei der 30-Jährige gestoppt worden. Den Angaben zufolge wurde der 34 Jahre alte Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 30 Jahre alte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.