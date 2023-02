Drei Männer haben am Montag in Halle einen 32-Jährigen mit einer Axt attackert. Der Mann wurde verletzt.

32-jähriger Mann in Halle mit Axt angegriffen

Halle - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Halle von drei Männern mit einer Axt angegriffen worden. Er sei bei dem Angriff am frühen Montagabend verletzt worden, konnte aber flüchten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.