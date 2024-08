Das Team des Krankenhauses St. Elisabeth und St. Barbara in Halle hat der kleinen Helene einen Stern geschenkt. Warum die Geburt des Mädchens so besonders war.

Besondere Geburt in Halle: Warum kleine Helene nun ihren eigenen Stern am Himmel hat

Halle (Saale). - Sie ist knapp 51 Zentimeter groß, erst wenige Tage auf der Welt und hat schon ihren eigenen Stern: Die kleine Helene Auguste Anna wurde am 3. August geboren.

Das Besondere an ihr: Sie ist das 1.000. Kind, das in diesem Jahr im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle zur Welt gekommen ist.

Wie die Klinik mitteilt, ist das knapp 3.054 Gramm schwere Mädchen bereits das zweite Kind der Eltern Magdalena Tauchlitz und Martin Koch aus Teuchern (Burgendlandkreis). Bereits Helenes Schwester Mathilde war in dem Krankenhaus zur Welt gekommen.

Weil Helenes Geburt nun nicht nur für die Eltern ein einmaliges Erlebnis war, sondern auch für das Krankenhaus etwas Besonderes, gab es vom Klinikteam ein besonderes Geschenk: Helene erhielt eine sogenannte Sternpatenschaft. Damit leuchtet fortan ein nach ihr benannter Himmelskörper im Sternbild Schwan am Nachthimmel.

Zudem ließen die beiden Eltern einen "Himmelswunsch"-Ballon mit einer Karte mit guten Wünschen für Helene in den Himmel steigen. Dies ist eine der Traditionen für Babys am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara.