Haftstrafen in Prozess um lebensgefährliche Attacke in Halle gefordert

Blutiger Angriff auf 21-jährigen Flüchtling am Rennbahnkreuz in Halle-Neustadt: Staatsanwaltschaft geht jetzt von Rassismus aus

Wer war in welcher Form an dem Angriff auf einen Flüchtling am Rennbahnkreuz in Halle-Neustadt beteiligt? Heute urteilt das Landgericht.

Halle (Saale)/MZ - In der Anklageschrift war keine Rede davon, doch in seinem Schlussvortrag fand Staatsanwalt Hendrik Weber deutliche Worte: Den Übergriff an der Haltestelle Rennbahnkreuz, bei dem in der Nacht zum 1. Mai 2020 ein damals 21-jähriger palästinensisch-syrischer Flüchtling lebensgefährlich verletzt wurde, stufte der Staatsanwaltschaft am Mittwoch vor dem Landgericht als rassistisch motiviert ein. Für die beiden Angeklagten forderte er zweieinhalb Jahre Haft beziehungsweise zwei Jahre Jugendstrafe.