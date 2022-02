Haftbefehl nach Drogenfund in Halle

Illegale Drogen und Waffen: Das hat die Polizei in drei Wohnungen in Halle-Neustadt gefunden.

Halle (Saale)/MZ - - Schreckschusspistolen, ein Elektroschocker, Schlagstöcke, 14.500 Euro Bargeld sowie eine größere Menge illegaler Drogen sind bei drei Wohnungsdurchsuchungen in Halle-Neustadt sichergestellt worden. Konkret stießen die Ermittler am Donnerstag auf 1,1 Kilogramm Crystal Meth, 500 Gramm Cannabis und 65 Gramm Kokain, wie die Polizei am Freitag berichtete. Im Zentrum der Ermittlungen stehen den Angaben zufolge sechs Tatverdächtige zwischen 26 und 39 Jahren. Gegen den 39-Jährigen sei am Freitag Haftbefehl erlassen worden.