Mehr Gewalt: So will Opferberatung Halle den Betroffenen helfen

Halle (Saale)/MZ - Wenn häusliche Gewalt tödlich endet, dann stirbt meistens eine Frau. Anfang März schockierte der Tod einer 59-Jährigen in Bad Lauchstädt Sachsen-Anhalt – erschossen durch den Ehemann. In Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

„Die Statistiken sind bedrückend“, sagt Gaby Hayne, Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Halle-Merseburg, „die Interventionsstelle Halle bearbeitet einmal im Monat einen Hochrisikofall, bei dem Frauen mit dem Tode bedroht werden“.

Staatsministerin Susi Möbbeck (rechts) überreichte einen Förderbescheid an Marcel Dörrer und Gaby Hayne von der Awo. (Foto: David Fuhrmann)

Die Interventionsstelle der Awo bietet Opfern von häuslicher Gewalt und Stalking Hilfsangebote an, arbeitet eng mit der Polizei zusammen und verfolgt einen pro-aktiven Ansatz. Das heißt: Bei Einverständnis leitet die Polizei Kontaktdaten an die Interventionsstelle weiter, diese meldet sich direkt bei den Betroffenen. Finanziert wird die Fachberatung per jährlicher Zuwendung vom Land. Am Dienstag überreichte Susi Möbbeck, Sachsen-Anhalts Staatssekretärin für Soziales, der Interventionsstelle in Halle einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 164.000 Euro. Möbbeck sagte dazu: „Sachsen-Anhalt baut den Gewaltschutz kontinuierlich aus, um gewaltbetroffenen Frauen die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.“

Das Geld setzt die Beratungsstelle vorrangig dafür ein, sich personell zu stärken. Seit diesem Jahr bieten drei Mitarbeiterinnen und damit eine mehr als im Vorjahr Betroffenen kostenlose Unterstützung an.

Der Beratungsbedarf ist in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. Vor Beginn der Corona-Pandemie hatte die Interventionsstelle jährlich mit knapp 500 Fällen häuslicher Gewalt zu tun, 2023 sind es bereits 1.150 Fälle – und das drei Monate vor Jahresende. Dieser Anstieg sei allerdings nicht allein mit einer Zunahme von häuslicher Gewalt zu erklären, sagt Marcel Dörrer, stellvertretender Awo-Vorstandsvorsitzender, vielmehr spüre man eine Sensibilisierung in der Gesellschaft, Fälle häuslicher Gewalt würden als solche erkannt und benannt, „die hohen Zahlen sind die Erhellung eines Dunkelfeldes“.