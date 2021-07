Haben Leuchtturmprojekte in Halle und dem Saalekreis eine Chancen auf Förderung des Bundes?

Halle (Saale)/MZ - Die Strukturförderung des Bundes im Zuge des Kohleausstiegs wird nach der Fluthilfe und dem Stadtbahnprogramm zum wichtigsten Investitionsmotor für Halle. Bis 2038 könnten 670 Millionen Euro in die Stadt und den Saalekreis fließen. Allerdings werden nicht alle Wünsche erfüllt werden können. „Das Geld wird nicht für alles reichen“, sagte Jens Rauschenbach, Vorsitzender der Kohlekommission, am Dienstag im Finanzausschuss.

Laut Rauschenbach werden alle Projekte, die beim Land eingereicht werden, mit einer Matrix geprüft. Der Schwerpunkt liege auf der Schaffung von Arbeitsplätzen, auf Innovation und Klimaverträglichkeit. „Ich wage keine Prognose, welche Vorhaben bestätigt werden und welche nicht“, so Rauschenbach.

Die besten Chancen haben die Leuchtturmprojekte wie die Entwicklung des alten RAW-Geländes in Nachbarschaft des Hauptbahnhofs. Mit einer Fläche von fast 20 Hektar handelt es sich um die letzte innerstädtische Brache der Innenstadt. Mit Hilfe der Kohlemillionen des Staates, geschätzt werden Entwicklungskosten von 180 Millionen Euro, soll ein modernes Stadtquartier entstehen - zum Arbeiten, Forschen, für Kreative, Kunst und Kultur sowie im begrenzten Rahmen auch Wohnen.

Zentrum für nachhaltigen Materialien und erneuerbare Energiegewinnung auf dem Weinbergcampus

Ein weiteres Zugpferd ist der Stark Park II an der A14, östlich der Autobahn, vermutlich auf der Gemarkung der Gemeinde Kabelsketal. Dort hatte es zuletzt rumort, weil sich Gemeindevertreter übergangen fühlten. „Wir werden die Gemeinde einbeziehen, wenn alle notwendigen Beschlüsse vorliegen“, sagte Robert Weber von der städtischen Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft (EVG), die das Gelände im Auftrag der Stadt und des Saalekreises entwickeln soll. 3.000 Jobs könnten hier entstehen. 2027 sollen die ersten Firmen auf einer Fläche von 200 Hektar bauen können.

Auf dem Weinbergcampus soll zudem ein Zentrum entstehen, in dem zu nachhaltigen Materialien und erneuerbarer Energiegewinnung geforscht werden soll. Auch dieses Projekt ist bei der Vorabstimmung mit der Landesregierung auf großes Wohlwollen gestoßen. Ob weitere Initiativen - ein Sportkomplex am Kreuzvorwerk oder ein Umwelt- und Schwimmzentrum am Hufeisensee - in diesem Reigen eine realistische Chance auf Umsetzung haben, sorgte im Ausschuss für Diskussionen.