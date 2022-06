Haben Halle und der Saalekreis eine Impf-Anreiz-Strategie und was sagt die Politik dazu?

Einkaufszentren in der Region bieten Gutscheine zur Impfung an.

Halle/Günthersdorf/MZ - Der Andrang bei der mobilen Impfstation im Einkaufszentrum Nova Eventis war am vergangenen Freitagvormittag nicht erdrückend, aber groß. Der Helfer an der Rezeption hatte höchstens halbminütige Verschnaufpausen zwischen den ankommenden Impfwilligen. Das Besondere an diesem Impftermin: Zu den ersten 100 Impfdosen gab es einen Gutschein für eine kostenlose Rostbratwurst. Der kleine Bonus sollte die Impfung attraktiver machen - man spricht bei so einer Kleinigkeit von einem Impfanreiz.