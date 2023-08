Das Gymnasium in Landsberg wird von einem neuen Duo geleitet. Welche Pläne Stephan Baier und Tobias Neumeister haben.

Gymnasium Landsberg: Neustart an der Spitze

Bildung in Sachsen-Anhalt

Stephan Baier (l.) und Tobias Neumeister haben jede Menge Ideen, die sie am Gymnasium in Landsberg umsetzen wollen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landsberg/MZ - Stephan Baier begrüßt die Schüler zum neuen Schuljahr dort, wo er sich wahrscheinlich am wohlsten fühlt: Auf einer großen Bühne mitten auf dem Schulhof des Gymnasiums Landsberg. Denn für den ehemaligen Radiomoderator und auch die Schüler ist das ein besonderer Tag. Das neue Schuljahr startet und bringt eine seltene Überraschung mit sich: Denn Schulleiter und stellvertretender Schulleiter sind in diesem Jahr beide neu. „Die Situation gibt es nicht oft“, sagt der 37-Jährige. Doch genau das hat ihn an der Stellenausschreibung gereizt.