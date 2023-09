In der Familie-Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme fällt die Vielfalt an Kita-Konzepten in der Stadt positiv auf. Auch Tageseltern bereichern das Angebot. Doch das es sie gibt, wissen leider zu wenige, beklagt ein Tagesvater.

Halle (Saale)/MZ - Jedes Kind in Halle bekommt auch einen Kitaplatz, versichert die Beigeordnete für Bildung und Soziales, Katharina Brederlow. Und doch zeigt die große Familien-Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Magdeburger Volksstimme dass das Angebot an Kita- und Krippenplätzen als problematisch wahrgenommen wird. So bewerten knapp 800 Befragte aus Halle das Vorhandensein von genügend Kita- und Krippenplätzen in der Stadt wesentlich schlechter (Note 3,45) als die Gesamtheit der rund 12.000 Befragten im Land (Note 3,06). Diese Einschätzung wundert auch Stefan Schumann Semlin.