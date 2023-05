Mittlerweile zur Tradition geworden: Das Saaleschwimmen in Halle. Auch dieses Jahr gab es zum 1. Mai wieder ein paar mutige Schwimmer in der Saale bei 13 Grad Wassertemperatur.

„Gut Nass, Hurra“ - Anbaden in der Saale an der Ziegelwiese in Halle

Neun von dreizehn Anbadern am 1. Mai in der Saale.

Halle (Saale)/MZ - Mittlerweile ist es eine feste Tradition zum 1. Mai in Halle. Das Saaleschwimmen am Saalestrand an der Ziegelwiese. In diesem Jahr fanden sich Hunderte Zuschauer am Strand der Ziegelwiese ein, um die 13 mutigen Saaleschwimmer zu bestaunen.

Gegen 15 Uhr ging es für die 13 Schwimmer, mit dem Schlachtruf „Gut Nass, Hurra“, ins kühle Nass und dann rund 100 Meter flussabwärts. Das Wasser hatte eine erfrischende Temperatur von 13 Grad. Im Anschluss an das Saaleschwimmen zeigte sich noch die DRK Wasserwacht Halle, die die Veranstaltung abgesichert haben, mit einer Vorführung.