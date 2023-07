Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Das Wetter war ähnlich wie am Samstag. Als Chu Tan Huong und sein Bruder Chu Tan Chauke am 27. Oktober 1998 auf der Elbe in Dresden in die Boote stiegen, regnete es leicht aus einem stark bewölkten Himmel. Doch sie schafften es mit einem Spektakel ins Guinness-Buch der Rekorde.