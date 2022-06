„Guide Michelin“: Dieses Restaurant holt den ersten Stern nach Halle

Auf dem Gelände der Bergschenke in Kröllwitz befindet sich Halles erstes Sternerestaurant. Der Speiseberg ist am Mittwoch ausgezeichnet worden.

Halle (Saale)/MZ - Unangemeldet und anonym tauchen die Testesser des „Guide Michelin“ in den Restaurants auf. Die Lokale sollen nicht merken, dass ein Gourmet ihre Gerichte bewertet. Auch im Restaurant Speiseberg, das sich auf dem Areal der Bergschenke in Kröllwitz befindet, blieb der besondere Gast unentdeckt. Dass sich ein Tester unter den Gästen befunden haben muss, fand das fünfköpfige Team erst heraus, als in der vergangenen Woche die Einladung zur Sterne-Verleihung in Hamburg ankam und Details zum Restaurant erfragt wurden. Seit Mittwoch ist Küchenchef Konstantin Kuntzsch nun Halles erster Sternekoch.