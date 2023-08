Die Spedition Finsterwalder aus Halle erhält regelmäßig Güter auch per Bahn. Jetzt wird mit Landeshilfe ein altes Gleis in Halles Osten reaktiviert.

Mal Straße, mal Schiene - Spedition in Halle setzt auch aufs Gleis

Gütertransport in Sachsen-Anhalt

Landesmittel für Gleis-Reaktivierung in Halles Osten: Infrastrukturministerin Lydia Hüskens hat Finsterwalder-Geschäftsführer Wolf-Peter Peter den Bescheid überbracht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Braucht die Deutsche Bahn Ersatzteile, kann es durchaus sein, dass sie aus Halle angeliefert werden. An vier Standorten der Finsterwalder Transport und Logistik GmbH lässt das Unternehmen einlagern, was Fahrzeuginstandhaltungswerke der Bahn benötigen. Einer dieser Standorte verfügt bereits über einen funktionierenden Bahnanschluss und wird auch darüber beliefert, ein zweiter in der Grenzstraße soll jetzt reaktiviert werden.