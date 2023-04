Isabel Neumerkel aus Halle strapazierte in der RTL-Quizshow "Wer wird Millionär" die Geduld des Moderators Günther Jauch. Bei welcher Gewinnsumme sie schließlich landete.

Günther Jauch will WWM-Kandidatin aus Halle loswerden

Isabel Neumerkel aus Halle in der Quizshow "Wer wird Millionär" von Günther Jauch

Halle (Saale)/MZ - Die Hallenserin Isabel Neumerkel nahm am Montag erneut Platz bei „Wer wird Millionär“. In der letzten Sendung der Quizshow hatte die 33-Jährige sich Frage um Frage bis auf 4.000 Euro vorgearbeitet und dabei lediglich einen Joker verbraucht. So begann sie diesmal mit der 8.000-Euro-Frage, welche gleich ein von Neumerkel ungeliebtes Themenfeld anschnitt.