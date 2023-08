Laternenfest 2023 in Halle

Prost: Die Iren (und auch Halles „Greenhorns“) stoßen derweil lieber mit einem fröhlichen „Sláinte!“ an.

Halle (Saale)/MZ - - „Greenhorns“, also Anfänger, sind die fünf halleschen Musiker nun wirklich nicht. Vielmehr gab sich die Band, 2011 als Irish Folk & Pub Band in Halle und damit im Herzen Deutschlands gegründet, den Namen deshalb, weil alle Mitglieder von sehr unterschiedlichen musikalischen Einflüssen geprägt waren und sich erstmalig an die irische Musik herangewagt haben.