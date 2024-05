Luna Möbius (links) will in den Stadtrat. Für die Ausstellung von Jan Faber hat sich Luna ausgezogen – eine gewollt provokante Aktion.

Halle (Saale)/MZ - Es ist die wohl freizügigste und kürzeste Ausstellung in der Geschichte des Stadtmuseums. Drei Stunden können Besucher am Freitagabend die Skizzen des Künstlers Jan Faber sehen. Die 216 Zeichnungen zeigen sogenannte Sexting-Bilder – künstlerisch verarbeitete Werke von erotischen und pornografischen Fotos oder Videos, die Männer und Frauen zumeist an ihre Partner über soziale Netzwerke verschicken. Vor allem Männer und ihre besten Stücke dominieren die Skizzen. Auch Luna Möbius gehört zu den Models. Das Mitglied der Grünen will in den Stadtrat und könnte laut dem Portal „Queer.de“ die erste nichtbinäre Person in Deutschland werden, die bei Stadtratswahlen einen Sitz ergattert.