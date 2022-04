Grüne Kandidatin Inés Brock für den Bundestag mit vielen Talenten

Inés Brock ist die Direktkandidatin der Grünen in Halle und eine Politikerin mit vielen Talenten. Die 56-Jährige hat früh gelernt, sich durchzusetzen.

Halle (Saale)/MZ - Grün. Natürlich. Gäste führt Inés Brock entweder auf ihre üppig mit Pflanzen dekorierte Terrasse. Oder in das Arbeitszimmer - mit einer grünen Wand, grünen Vorhängen, einem grünen Lampenschirm. Die 56-Jährige lacht schallend. „Nein, mit der Partei hat die Farbgebung nichts zu tun. Wäre ich in der SPD, hätte ich keine roten Wände“, sagt sie. Grün schaffe aber eine angenehme Atmosphäre, helfe bei der Entspannung. Dabei sieht die schmucke Wohnung ganz und gar nicht nach Entspannung aus. Eher nach einem umtriebigen Leben der Hobby-Malerin. Überall hängen die Bilder der Politikerin. Zumeist sind es Porträts, lachende Gesichter, dann wieder verzerrtere Mienen. Es scheint, als wolle die Mutter von vier Söhnen den Menschen in die Seele blicken. Oder ist es ihre eigene? Wohl beides.