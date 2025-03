Grüne in Halle wollen AfD die Stirn bieten und wählen neuen Vorstand

Halle (Saale)/MZ - Die Grünen in Halle setzen bei ihrem Kreisvorstand auf Kontinuität. Auf dem Stadtparteitag am Samstag wurden Nicole Walldorf und Jascha Rihm als Doppelspitze mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.