Grüne fordern weniger Asphalt auf den Wegen der Ziegelwiese in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Grünen-Fraktion will die Sanierungspläne für die Wege auf der Ziegelwiese ändern. Man könne auf der Peißnitzstraße im Bereich vor dem Spielplatz auf einen separaten Asphalt-Fußweg verzichten, weil an der Stelle sowieso keine Autos erlaubt sind - die Menschen würden auf der Straße laufen, argumentieren die Grünen. Der Weg, der bald saniert werden soll, könne in eine Grünfläche umgewandelt werden. Damit soll die Bodenversiegelung in dem Gebiet verringert werden.