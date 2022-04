Grüne aus Halle kritisieren ihre Berliner Parteispitze

Inés Brock hat einen offenen Brief initiiert, der von zahlreichen Parteimitgliedern aus ganz Deutschland unterschrieben wurde.

Im Wahlkampf 2021 war Annalena Baerbock auch in Halle zu Besuch. Jetzt wird sie von der örtlichen Parteibasis kritisiert.

Halle (Saale)/MZ - Der Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Die Grünen) hat nicht nur bundesweit für ein großes Medienecho gesorgt, sondern auch die Parteibasis der Grünen bewegt. Auf Initiative von Stadträtin Inés Brock, bis vor kurzem Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin der halleschen Grünen, haben mehr als zwei dutzend Parteimitglieder aus 17 Kreisverbänden in ganz Deutschland Kritik an der Parteispitze in Berlin geübt.