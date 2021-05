Grüne Aktion: Kitas erhalten Bewässungssäcke von den Stadtwerken

Halle (Saale) - Die Stadtwerke Halle unterstützen junge Bäume beim Anwachsen und verschenken Bewässerungssäcke. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden allen Kindergärten in Halle Bewässerungssäcke angeboten, damit die Kinder vor allem jungen Bäumen an heißen Tagen im Jahr, mit Wasser aushelfen können. Fast 500 Bewässerungssäcke wurden an die Kitas in Halle verschenkt, so die ...

Die Stadtwerke Halle unterstützen junge Bäume beim Anwachsen und verschenken Bewässerungssäcke. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden allen Kindergärten in Halle Bewässerungssäcke angeboten, damit die Kinder vor allem jungen Bäumen an heißen Tagen im Jahr, mit Wasser aushelfen können. Fast 500 Bewässerungssäcke wurden an die Kitas in Halle verschenkt, so die Stadtwerke.



Bewässerungssäcke lehren über Umwelt- und Naturschutz

Insgesamt beteiligten sich an Aktion 52 Kinder-Einrichtungen im Stadtgebiet. Sie alle möchten die Wasserspender an Bäume in den Einrichtungen anbringen und so die Natur unterstützen.



Die Aktion ist nicht nur für die Kinder und Erzieher eine schöne Möglichkeit, sich mit dem Thema Natur- und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Die Bäume in der Stadt werden gleichzeitig mit Wasser versorgt.

Auch Hallenser können die Bewässerungssäcke im Kundencenter der Stadtwerke, für 20 Euro pro Stück, erwerben. Alle Informationen zu den mobilen Wasserspendern und die Öffnungszeiten des Kundencenters gibt es auf www.swh.de/baumpatenschaft. (mz/lin)