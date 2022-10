Grundstein für neue Riebeck-Stift-Anlage in Halle gesetzt

An der Bugenhagenstraße entstehen 62 neue seniorengerechte Wohnungen. Am Dienstag wurde feierlich der Grundstein gesetzt.

Grundsteinlegung für Neubau Paul-Riebeck-Stift in der Bugenhagenstraße.

Halle (Saale)/MZ - Grund zur Freude gab es am Dienstagvormittag in der Bugenhagenstraße gleich mehrfach. Denn nach sieben Jahren Planungszeit wurde feierlich der Grundstein für zwei neue Häuser des Paul-Riebeck-Stifts gesetzt. Das Party-Zelt, das die Baufirma Papenburg neben der Baugrube aufgestellt hatte, war gut besucht, auch wenn es dank besten Wetters eigentlich gar keine Überdachung gebraucht hätte. Aber „sicher ist sicher“, hatte sich wohl auch die Stiftung gedacht, die das große Neubauprojekt nicht in Eigenregie, sondern mit der Saalesparkasse als Bauherrin durchführt.