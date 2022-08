Grundschulkinder lernen jetzt im frisch sanierten Schulgebäude im Süden von Halle

Halle/Saalekreis/MZ - Große Pause in der Grundschule Auenschule in der Theodor-Neubauer-Straße, die ältere Hallenser noch als Neubauer-Schule kennen. Kinder toben dort fröhlich über den Schulhof, auf dem hinter einem Bauzaun noch ein Bagger steht und sich Sandberge türmen. Das Schulgebäude aber, vor über 60 Jahren errichtet und seitdem arg in die Jahre gekommen, konnte nun nach zweijähriger Komplettsanierung pünktlich zum neuen Schuljahr an Kinder und Lehrer übergeben werden.