Schlechter Zustand der Schule Heuchelnde Politiker? Grundschule Südstadt in Halle führt jetzt eine Besucherliste

Lehrkräfte beklagten in einem Brandbrief die schlechte Situation an der Grundschule Südstadt in Halle. Nachdem sich dazu auch Politiker äußern, die offenbar nie vor Ort waren, führt die Schule jetzt eine Besucherliste.