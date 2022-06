Grundschule in Halle-Neustadt wird vorerst nicht saniert

Das Gebäude befindet sich in einem maroden Zustand. Doch Halle darf dafür kein Geld ausgeben. Bildungsministerin Eva Feußner hat die Einrichtung am Mittwoch besucht.

Die Grundschule „Westliche Neustadt“ kämpft mit Rissen in den Wänden, bröckelndem Putz und Personalmangel. Eine Sanierung ist nicht in Sicht.

Halle (Saale)/MZ - Risse in den Wänden, bröckelnder Putz und herunterfallende Lampen: Die Grundschule „Westliche Neustadt“ in der Wolfgang-Borchert-Straße muss dringend umfangreich saniert werden. Darüber sind sich Verwaltung und Stadtrat einig - und eigentlich sollten schon in diesem Jahr die Baumaßnahmen beginnen. Doch laut Verwaltung hat das Landesverwaltungsamt es abgelehnt, dass die Stadt wegen der angespannten Haushaltslage einen weiteren Kredit für die Sanierung aufnimmt. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) hat sich am Mittwoch selbst ein Bild von der Lage vor Ort verschafft.