Grundschule in Halle hat ihre Turnhalle zurück

In der Heinrich-Pera-Straße war 16 Monate lang das Impfzentrum der Stadt untergebracht. Nun können Grundschüler in der dortigen Halle wieder Sport machen.

Die Grundschüler freut’s: Seit dieser Woche findet in der Turnhalle in der Heinrich-Pera-Straße wieder Sportunterricht statt.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein bisschen seltsam: Schaut man nun in die leere Turnhalle in der Heinrich-Pera-Straße, kommt sie einem plötzlich kleiner vor. Die Stadt hatte dort für 16 Monate, bis zum 13. Mai 2022, ihr Impfzentrum betrieben. Es gab zwei Wartebereiche - für jene, die gleich geimpft werden sollten und für die, die nach der Impfung noch eine Viertelstunde warten mussten. In der Mitte der Turnhalle waren zahlreiche Kabinen aufgebaut, in denen Ärzte die Spritzen mit dem Impfstoff verabreichten.