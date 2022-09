Grundschule im schlechten Zustand - Schüler fangen sich Splitter auf Stühlen ein

Die Grundschule Südstadt müsste dringend saniert werden. Doch darauf müssen Schüler und Lehrer noch Jahre warten. Was die Verwaltung jetzt tut.

Halle (Saale)/MZ - Lange Risse ziehen sich durch den Bodenbelag. Die Wände zieren dunkle Flecken und von der Heizung blättert die weiße Farbe ab. Das Gebäude in der Rigaer Straße, in dem die Grundschule Südstadt angesiedelt ist, befindet sich in einem schlechten Zustand. Dass die Probleme dort aber noch tiefer liegen, als es auf den ersten Blick ersichtlich ist, erklärt Schulsekretärin Anja Günther bei einem Rundgang mit Vertretern der Stadtverwaltung.