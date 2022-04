Großrazzia auch in Halle: Polizei sprengt Drogenring

Halle (Saale)/MZ - Der Polizei ist bei einer gemeinsamen Aktion im Süden des Landes, in Nordsachsen sowie in Bayern ein Schlag gegen die organisierte Drogenmafia gelungen. Bei Razzien am Sonntag in Halle, dem Saalekreis, in Mansfeld-Südharz, Nordsachsen sowie im oberbayrischen Landkreis Mühldorf am Inn wurden zwei Kilogramm Kokain, zwei Kilo Crystal, 4,5 Kilo Marihuana, mehrere Cannabis-Pflanzen, über 120.000 Euro Bargeld, Waffen, Munition und andere Beweismittel beschlagnahmt. Insgesamt seien zwölf Gebäude durchsucht worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Sechs Personen im Alter zwischen 33 und 40 Jahren gelten als tatverdächtig. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen, ein 33-Jähriger aus Halle sowie zwei Komplizen (36 und 39 Jahre alt) aus Nordsachsen. Alle Beschuldigte seien deutsche Staatsbürger. Der Straßenverkehrswert der sichergestellten Drogen betrage mehrere hunderttausend Euro. Unterstützt wurden die Kriminalisten der Polizeiinspektion (PI) Halle vom SEK sowie Einsatzkräften aus der PI.