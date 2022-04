Großkontrollen in Halle: Diese Kriminellen sind den Bundespolizisten ins Netz gegangen

In drei Bundesländern lief der Fahndungseinsatz. Reisende wurden in den Zügen und auf den Bahnhöfen kontrolliert.

Halle (Saale)/MZ - Der Mittfünziger hat sichtbar zu viel über den Durst getrunken. Er lallt und pöbelt herum, schreit den Bahnsteig zusammen. Als Bundespolizisten am Mittwochnachmittag einschreiten, wird er aggressiv. Doch der Mann hat keine Chance. Wenig später sitzt er im Revier der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof in Halle und nüchtert erst einmal aus. Der 54-Jährige gehört zu den „Erfolgsmeldungen“ der Bundespolizei, die am Mittwoch mit 283 Beamten über mehrere Stunden Bahnhöfe und Züge in Mitteldeutschland kontrolliert.