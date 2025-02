Mehrere Einsatzkräfte haben am Mittwoch, 5. Februar, in Halle Personenkontrollen durchgeführt. Dabei gab es mehrere Fahndungstreffer.

Großkontrolle am Hauptbahnhof Halle und in Zügen

Ein Polizeiauto vor dem Hauptbahnhof in Halle.

Halle/MZ/EI. - Im Rahmen einer gemeinsamen Fahndungsoffensive haben Einsatzkräfte mehrer Polizeidienststellen am Mittwoch, 5. Februar, den ganzen Tag über Großkontrollen durchgeführt. In Halle lag der Schwerpunkt auf dem Hauptbahnhof und dem näheren Umfeld. Zudem waren Streifen auf den Bahnstrecken von Halle in Richtung Dessau, Wittenberg sowie Bad Kösen unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, stellten die Einsatzkräfte zahlreiche Identitäten fest. Dabei seien mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Betrug, Leistungserschleichung sowie Verstößen gegen das Aufenthalts-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet worden. Des Weiteren wurden insgesamt 27 Fahndungstreffer bei Personen und Sachen erzielt.