Großfeuer am Güterbahnhof in Halle! Das neunte Büschdorf-Buch ist da

Halle (Saale)/MZ - Großfeuer am Güterbahnhof! „In den Morgenstunden des gestrigen Vormittags brach in der Eisengroßhandlung Wilhelm Hecker, Am Güterbahnhof 5, ein Großfeuer aus“ hieß es am 8. November 1950 in der Tageszeitung Der neue Weg. „Die Feuerpolizei Halle wurde sofort zur Bekämpfung des Brandes eingesetzt, die Feuerpolizei in Büschdorf, Reideburg, Ammendorf, Nietleben und Trotha alarmiert. Das Lagerhaus ist nach vorliegenden Meldungen bis auf die Grundmauern ausgebrannt. Sämtliche Löschzüge der Feuerlöschpolizei der Landeshauptstadt und Umgebung standen im Einsatz.“

Dieses Stück hallescher Feuerwehrgeschichte ist Teil einer Chronik der Büschdorfer Wehr, die Norbert Richter, Brandamtsrat a. D. und Hobby-Historiker, jetzt vorgelegt hat. Er erinnert darin auch an Siegfried Lorenz, der als junger Feuerwehrmann mit einem C-Rohr auf dem Dach der Gebäude stand und die Flammen bekämpfte. Wehrintern habe es hinterher ordentlich Ärger gegeben, wie sich Richter erinnert. „Ein Kamerad kritisierte dies mit der Begründung, dass der 17-Jährige überhaupt nicht hätte mitfahren dürfen. Der Ärger ist wohl nur deshalb zum Ausbruch gekommen, weil der Beschwerdeführer an dem Brandeinsatz nicht teilnehmen konnte.“ Zurück ins Spritzenhaus ging es für das Büschdorfer Feuerwehrauto damals übrigens am Hängerzug eines Traktors, wie Richter weiter zu berichten weiß. Der gesamte Kraftstoff aus dem Fahrzeug und der Motorspritze war beim Einsatz verbraucht worden.

Anekdoten gehören dazu, wenn einer aus der Vergangenheit erzählt, und Norbert Richter legt Wert darauf, nicht nur die Geschichten darzustellen, bei denen alles glatt lief. Mit der Feuerwehrchronik liefert der 68-Jährige den neunten Band über Büschdorf, dem halleschen Stadtteil, in dem er zu Hause ist.

Dass es in dieser Reihe einmal um die Feuerwehr gehen würde, verstand sich gewissermaßen von selbst. Noch bevor er sich für Geschichte zu interessieren begann, stand für Norbert Richter fest, dass er einmal Feuerwehrmann werden wollte - auch wenn er das in jungen Jahren ein wenig anders ausgedrückt hat. „Feuerwehrmannhaupt“ sei damals sein Berufswunsch gewesen, habe seine Mutter später gern erzählt. 1975 fing er bei der Berufsfeuerwehr an, arbeitete unter anderem in der Leitstelle und ist zuletzt bis zu seiner Pensionierung 2012 für die Aus- und Weiterbildung zuständig gewesen.

Über die Jahre seien Hunderte Fotos zusammengekommen, erzählt er. Texte entstanden aus eigenen Erinnerungen und Gesprächen, vor allem aber aus umfangreichem Studium von Zeitungen und alten Unterlagen. „Die Feuerwehr habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben“, sagt Norbert Richter - auch wenn sich die Frage stellt, ob der neunte Band tatsächlich der letzte in der Büschdorf-Reihe sein wird. Im Moment habe er nichts zu veröffentlichen, wehrt Norbert Richter ab. Aber wer weiß, was sich da noch findet. Denn eines steht auch fest: Zu erzählen gäbe es jedenfalls noch genug.

Die Feuerwehrchronik ist per E-Mail annorbert.richter52@gmx.de bestellbar.