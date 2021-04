Großer Fotowettbewerb im HEP-Einkaufspark

Machen Sie mit beim großen HEP-Fotowettbewerb und setzen Sie die für Sie "schönsten Seiten von Halle" fotografisch in Szene. Ihre Fotos können Sie bis zum 30.04.2021 an HEP-WG@centermanager.de einsenden.



Die 20 schönsten Fotos werden wir ab 7. Mai im HEP ausstellen, deshalb sollten die Bilder eine Auflösung von 300-600 dpi haben. Die Besucher des HEP können dann abstimmen, welche Fotos Ihnen am Besten gefallen.

Was es zu gewinnen gibt, das erfahren Sie HIER...