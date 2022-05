Großer Andrang beim Protesttag in Halle: Markt soll barrierefrei werden

Halle (Saale)/TGO - Auf Halles Marktplatz soll ein Blindenleitsystem installiert werden. Zum Protesttag für Barrierefreiheit haben etliche Besucher eine Petition unterzeichnet, damit sich sehbehinderte und blinde Menschen besser auf dem Areal zurechtfinden.

Außerdem hat das Deutsche Rote Kreuz eine Podiumsdiskussion organisiert, an der neben dem Behindertenbereit und mehreren Stadträten auch der Havag-Vorstandsvorsitzende Vinzenz Schwarz teilnahm. Er sagte, dass die Straßenhaltestelle zwar auf dem Markt als Ensemble denkmalgeschützt ist. Er will trotzdem auf den Wunsch sehbehinderter Menschen eingehen und die Rillen am Boden farblich besser abheben. Derzeit passen sie sich in das grau der Granitplatten ein.

Viele Verbände waren mit Infoständen vor Ort und informierten über die Anliegen von Menschen mit Behinderungen. So soll es demnächst einen Bürgerbriefkasten geben, damit zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer draußen Post an die Verwaltung abgeben können.