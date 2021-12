Großeinsatz der Polizei wegen 150 Jugendlicher auf Bolzplatz in Halle

Die Polizei hat mit einem Großaufgebot etwa 150 teils stark betrunkene Jugendliche von einem Bolzplatz in Halle verwiesen.

Als die Polizei anrückte, habe ein 15-Jähriger eine Flasche in Richtung der Beamten geworfen. Foto:

Halle - Die Polizei hat mit einem Großaufgebot etwa 150 teils stark betrunkene Jugendliche von einem Bolzplatz in Halle verwiesen. Dort soll es laut Zeugen am späten Freitagabend zu lautstarken Krawallen und Attacken auf parkende Autos gekommen sein.

Als die Polizei anrückte, habe ein 15-Jähriger eine Flasche in Richtung der Beamten geworfen. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Flaschenwerfer sei seiner Mutter übergeben worden und müsse mit einem Strafverfahren rechnen, hieß es. An dem Großeinsatz waren den Angaben zufolge Landes- und Bundespolizisten sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes beteiligt.

Auch im Bereich einer Schule in Halle kam es am Freitagabend zu einem Flaschenwurf auf einen Wachmann. Er hatte laut Polizei zuvor rund 30 Jugendliche angesprochen, die sich auf dem Schulgelände aufhielten. Der Mann sei unverletzt geblieben.