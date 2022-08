Große Steinstraße 34 in Halle: Hauseigentümer geht gegen Baustopp vor

Mit der Sanierung des Hauses in der Großen Steinstraße 34 beschäftigt sich nun das Landgericht in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Wann werden die Bauarbeiten in dem Altbau in der Großen Steinstraße 34 fortgesetzt? Das hängt auch von der Verhandlung ab, die am Dienstag am Landgericht Halle begonnen hat. Denn der Hauseigentümer hat Berufung eingelegt gegen eine Verfügung des Amtsgerichts.