Große Pläne fürs Halle-Center - Was außer der Kaufland-Eröffnung noch in Peißen passieren soll

Halle (Saale)/MZ. - Das sind aufregende Tage für Marktleiter Thomas Götze. Gerade wird noch die Inneneinrichtung der neuen Kaufland-Filiale im Halle-Center Peißen komplettiert, doch in der nächsten Woche sollen schon die ersten Waren angeliefert werden. Dann geht es Schlag auf Schlag: Kaffee und Tee machen den Anfang, tags darauf folgen die Getränke ... Marktleiter Götze ist zwar optimistisch, dass zum Eröffnungstermin alles fertig ist. Aber, das macht er auch deutlich, der Zeitplan ist straff.

Am 3. April, 7 Uhr, soll Halles fünfter Kauflandmarkt in Betrieb gehen – als Nachfolger von Real, bei dem im März 2024 für immer das Rolltor heruntergelassen worden war. Dass die Neueröffnung gute 13 Monate später folgt, ist für Kaufland-Immobilienmanager David Benedix vor allem das Resultat einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt Landsberg und dem Landratsamt des Saalekreises. „Das erlebt man in dieser Schnelligkeit nicht so oft“, sagt der für die Region Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zuständige Benedix. In der Verwaltung – und auch beim Management des Halle-Centers – sei man mit dem Ansiedlungsvorhaben von Anfang an auf offene Ohren gestoßen.

Landsbergs und damit auch Peißens Bürgermeister Tobias Halfpap (parteilos) gibt dieses Lob an seinen Stadtrat weiter. „Die gesamte Politik hat dahinter gestanden“, sagt er. Die Freude in der Stadt und besonders in den Ortsteilen rund um das Einkaufszentrum sei groß, berichtet er. „Seit der Real-Schließung hat uns ein Vollsortimenter gefehlt. “

Wo Bürgermeister Tobias Halfpap, Centermanager Thomas Saul und Marktleiter Thomas Götze (von links) stehen, finden Kunden bald das Backshop-Sortiment. Foto: Annette Herold-Stolze

Nach Worten von Filialleiter Götze wird der neue Markt kauflandübliche rund 30.000 verschiedene Artikel auf einer Verkaufsfläche von 5.000 Quadratmetern anbieten. Zu haben sein soll alles, was die Kette ihren Kunden anderswo auch verkauft – und das auch in der Sortierung, an die die Käufer bei Kaufland gewöhnt sind. Dabei werde besonders in der sogenannten Frischeabteilung Wert auf Nachhaltigkeit gelegt und zugleich zeitgemäße Ausstattung und Technik genutzt: Sämtliche Kühl- und Tiefkühlschränke sind wie die Truhen mit durchsichtigen Türen beziehungsweise Deckeln versehen. Die bei der Kühlung entstehende Abwärme wird übrigens gleich zum Heizen genutzt. Nachhaltigkeit ist auch Thema bei der Marktbeleuchtung: Das nötige Licht strahlt aus LED-Lampen. Etwa 100 Arbeitsplätze entstehen – so mancher besetzt mit ehemaligen Real-Beschäftigten.

Mit den 5.000 Quadratmetern wird Kaufland rund 60 Prozent des Vorgängermarktes nutzen. Für das restliche Areal sei man im Gespräch mit potenziellen Mietern, berichtet Thomas Saul, Manager des von der Düsseldorfer MEC Metro-ECE Centermanagement GmbH betriebenen Einkaufszentrums. Konkreter möchte er noch nicht werden, kündigt aber auch darüber hinaus Neuerungen in dem 1993 eröffneten Center an. Es werde in diesem und dem kommenden Jahr weitere Neueröffnungen und auch Umbauten auch im Bestand geben. „Die Anforderungen an den Einzelhandel haben sich in 32 Jahren verändert“, sagt er. „Wir müssen unseren Mietern Entwicklungsmöglichkeiten bieten.“

Dabei blickt Saul einigermaßen zufrieden auf die Monate ohne Lebensmittel-Ankermieter im Center zurück. „Wir haben uns verhältnismäßig gut gehalten“, sagt er über diese Zeit. „Das spricht für die Qualität und Anziehungskraft der anderen Mieter.“ Zum Einzugsgebiet des Centers gehören nach Sauls Worten neben Landsberg und Halle auch Bitterfeld, Bernburg und Köthen.