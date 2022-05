Große Nachfrage - HAVAG verkauft in Halle fast 30.000 Neun-Euro-Tickets in einer Woche

Halle (Saale)/MZ - Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) hat binnen einer Woche fast 30.000 der Neun-Euro-Monats-Tickets verkauft. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Die Tickets gelten ab Mittwoch, 1. Juni.

Noch bis Dienstag, 31. Mai, hält der Info-Bus zum Neun-Euro-Ticket an verschiedenen Orten im gesamten Stadtgebiet. Am Dienstag unter anderem an der Busendhaltestelle Ammendorf (9 bis 10.30 Uhr), an der Busendhaltestelle Beesen (10.45 bis 12.15 Uhr), an der Vogelweide (Steig F, 12.30 bis 14 Uhr), an der Busendhaltestelle Büschdorf (14.15 bis 15.15 Uhr) und in Kanena (15.20 bis 16 Uhr).

HAVAG-Mitarbeitende informieren im Bus über die Nutzung des Neun-Euro-Tickets und verkaufen das Ticket direkt vor Ort. Das Ticket kann aber auch in den Apps und an den Ticketautomaten der HAVAG.

HAVAG-Abonnenten erhalten automatisch eine Reduzierung ihres Abos auf neun Euro, sie wurden postalisch darüber informiert und müssen nichts weiter tun.

Fahrgäste können mit dem Neun-Euro-Ticket vom 1. Juni bis 31. August bundesweit alle Nahverkehrsmittel nutzen, egal, ob Straßenbahn, Bus, S-Bahn, Regionalbahn oder Regionalexpress.