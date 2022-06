Großbrand wütet auf Wertstoffhof in Halle

Ein Defekt an einem Radlader hat am Dienstagnachmittag ein Großfeuer auf dem Gelände der Stadtwirtschaft ausgelöst. Stadt warnt Gebiete nordöstlich des Brandes vor der Wolke.

Halle (Saale)/MZ - Auf dem Werstoffhof der Stadtwirtschaft Halle (HWS) in der Äußeren Hordorfer Straße am Hermesareal ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen von HWS und Feuerwehr war ein Radlader in Brand geraten. Umherfliegende Funken entzündeten Altpapier und Sperrmüll in mehreren Lagerboxen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot und rechnet damit, dass die Löscharbeiten Stunden dauern werden.

Unterdessen warnt die Stadt Halle alle Anwohner nordöstlich des Brandherdes in der Frohen Zukunft, Tornau, Mötzlich und dem Saalekreis vor möglichen giftigen Dämpfen. Wer in der Windrichtung der Wolke liege, sollte Türen und fenster geschlossen halten. Die Qualmwolke ist kilometerweit zu sehen.