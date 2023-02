In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr im Krienitzweg in Halle-Ost eine brennende Baracke löschen. Warum es immer wieder Explosionen gab und sich dadurch die Löscharbeiten schwierig gestaltet haben.

Großbrand in Halle: Lagerhalle bis auf die Grundmauern abgebrannt

Feuer in Halle

Die Flammen loderten in den Nachthimmel.

Halle (Saale)/MZ - Großeinsatz in der Nacht zum Sonntag für den Löschzug der Südwache und die Freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf. Gegen 1 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Krienitzweg nach Halle-Ost alarmiert, weil eine Baracke lichterloh in Flammen stand.