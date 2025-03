Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Halle ein Feuer ausgebrochen. Wegen Löscharbeiten ist die Große Steinstraße auch am Mittwoch noch gesperrt. Die Havag hat reagiert – und leitet die Straßenbahnen um.

Feuerwehreinsatz am Steintor in Halle

Halle (Saale)/DUR/MZ/MATZ. - Am Steintor in Halle ist am Dienstagabend gegen 18 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen schlugen im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Großen Steinstraße, Ecke Ludwig-Stur-Straße aus den Fenstern. Der Verkehr im Bereich rund um den Brandort ist abgesperrt. Es fahren auch am Mittwoch weiterhin keine Straßenbahnen durch die Große Steinstraße.