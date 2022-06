Großeinsatz der Feuerwehr Großbrand auf Wertstoffhof in Halle unter Kontrolle

Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen: Ein Defekt an einem Radlader hat am Dienstagnachmittag ein Großfeuer auf einem Wertstoffhof in Halle ausgelöst. Mittlerweile gibt es Entwarnung.