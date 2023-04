Halle (Saale)/MZ - Kaputte Straßen und Gehwege, Risse in Häusern, Zusagen, die nicht eingehalten worden sein sollen: Die Bürgerinitiative Rosengarten wendet sich mit einem Offenen Brief an die Deutsche Bahn. Der Konzern hat am Rosengarten Brücken und Gleiskörper erneuert. Die Initiative kritisiert vor allem die fehlende Kommunikation.

