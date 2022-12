Ausschuss stimmt zu: Magistralebrücken in Halle sollen neu gebaut werden

An diesen drei Stellen müssen Brücken neu gemacht werden

Halle (Saale)/MZ - Die Neubaupläne einiger Abschnitte der Magistrale stoßen unter Stadträten auf Zustimmung. Der Planungsausschuss hat am Dienstag einstimmig beschlossen, drei Brückenbauwerke (eine am Holzplatz, zwei am Rennbahnkreuz) abreißen und neu errichten zu lassen. Die Bauarbeiten sollen – wenn möglich – schon im Sommer 2023 beginnen und rund ein Jahr lang dauern.