Großbaustelle Glaucher Platz in Halle soll schon früher fertig werden

Halle (Saale)/MZ - Wohl kaum eine Baustelle behindert den Verkehrsfluss in der Stadt seit Monaten mehr als der Glauchaer Platz. Der sogenannte Verkehrsknoten 46 zwischen Hochstraße, Altstadt und südlicher Innenstadt sorgt zu Stoßzeiten für Staus, die teilweise von der Innenstadt bis weit nach Neustadt hinein reichen. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten aus der Stadtverwaltung. Wie Angelika Foerster, Leiterin des Fachbereichs Bauen, am Dienstag im Planungsausschuss verkündete, peile man einen neuen Termin für die Fertigstellung der Kreuzung an. Statt dem 21. Juni 2022 sei nun schon der 29. April geplant, knapp zwei Monate früher. Der Baufortschritt sei gut, es seien an einigen Stellen bereits Bordsteine gesetzt worden und die Asphalt-Arbeiten hätten begonnen.

