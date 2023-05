Die FDP-Fraktion im Stadtrat schlägt vor, Wände in Halle für Sprüher freizugeben. Was sie sich davon verspricht und wie die Idee unter anderen Stadträten ankommt.

Ein Sprayer besprüht an diesem Freitag die offene Wand in der Kaolinstraße in Halle-Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Ein Antrag der FDP-Fraktion ist im städtischen Jugendhilfeausschuss durchgewunken worden. Die Freien Demokraten in Halle wollen, dass im Stadtgebiet und insbesondere in Halle-Neustadt Gebäudewände ausgewiesen werden, an denen Jugendliche und junge Erwachsene legal sprayen können – wenngleich es etwa in der Ernst-Abbe-Straße oder der Kaolinstraße in Neustadt solche bereits gibt.