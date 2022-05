Goldmedaillen-Gewinner fehlen im „Park der Olympiasieger“ in Halle - Ärger im Hansering

Der Park der Olympiasieger am Hansering in Halle.

Halle/MZ - Der „Park der Olympiasieger“ am Hansering soll erweitert werden. Das fordert die Stadtratsfraktion Hauptsache Halle & Freie Wähler (HH/FW) in einer Pressemitteilung. Die halleschen Goldmedaillengewinner Thorsten Margis und Alexander Schüller bei den olympischen Winterspielen in Peking 2022 fehlen derzeit noch in den Stehlen.