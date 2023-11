Mit dem Anschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung an der Coloradotanne vor dem Ratshof fällt der Startschuss fürs Weihnachtsmarktvergnügen. Was die Besucher erwartet.

Glühweinduft und Lichterglanz: Weihnachtsmarkt in Halle öffnet

28 Meter hoch ist das Riesenrad auf dem Hallmarkt. Dort lockt Halles Winterzauber, während am Dienstag auf dem Markt der Weihnachtsmarkt öffnet.

Halle (Saale)/MZ. - Noch liegen auf dem Hallmarkt einige Stromkabel zusammengerollt vor der Glühweinschänke, findet sich eine puppengroße Weihnachtsmannfigur kopfüber auf einem Werkzeugkasten wieder, sind Handwerker emsig dabei, Tannengrün an Hütten zu tackern und letzte Herzen und Sterne an den Buden zu befestigen. Mit jeder Stunde steigt bei den Händlern und Schaustellern auf dem Hallmarkt, aber auch auf dem oberen Marktplatz die Anspannung, schließlich muss alles pünktlich fertig sein. Denn am Dienstagnachmittag schlägt die Stunde der halleschen Weihnachtsmärkte: Ob auf Domplatz oder Hallmarkt, vor der Ulrichskirche oder auf dem halleschen Marktplatz – überall laden geschmückte Buden, Hütten und Fahrgeschäfte bis zum Weihnachtsfest zum Schlemmen, Bummeln, Schauen und Kaufen ein.