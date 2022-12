Händler ziehen Bilanz Video-Umfrage: Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Halle - Wie trinkfreudig waren die Hallenser?

Der Weihnachtsmarkt in Halle macht seine Schotten dicht. Wie zufrieden waren die Glühwein-Standbesitzer mit dem Geschäft in diesem Jahr? Besonders viele Tassen haben sich die Hallenser in diesem Jahr wohl nicht gegönnt. Aber zumindest liegen die Geschenke für Familie und Freunde weitestgehend parat.